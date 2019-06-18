معبوث ترامب: (فتح) تُفسد فرصة أخرى للتعايش

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حركة فتح، معتبراً أنها تفسد فرصة أخرى للتعايش.





وقال غرينبلات، في تغريدة له عبر (تويتر): "تفسد فتح فرصة أخرى للتعايش وما يمكن أو ينبغي أن يكون هو القاعدة، كما لا يمكن بناء السلام على الأساس الحالي الذي تحتفظ به فتح".







وأضاف غرينبلات: "من أجل تحقيق السلام، يجب معالجة العديد من القضايا، ويجب تشجيع التعايش".





يذكر أن القيادة الفلسطيني وحركة فتح ترفضان المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في المنامة.

