معبوث ترامب: (فتح) تُفسد فرصة أخرى للتعايش
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حركة فتح، معتبراً أنها تفسد فرصة أخرى للتعايش.
وقال غرينبلات، في تغريدة له عبر (تويتر): "تفسد فتح فرصة أخرى للتعايش وما يمكن أو ينبغي أن يكون هو القاعدة، كما لا يمكن بناء السلام على الأساس الحالي الذي تحتفظ به فتح".
وأضاف غرينبلات: "من أجل تحقيق السلام، يجب معالجة العديد من القضايا، ويجب تشجيع التعايش".
يذكر أن القيادة الفلسطيني وحركة فتح ترفضان المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في المنامة.
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