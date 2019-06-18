نتنياهو: إسرائيل تُقيم علاقات مخفية مع الكثير مع الزعماء العرب

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، مشيراً إلى أن هناك علاقات واسعة النطاق بين إسرائيل ومعظم الدول العربية.





وأضاف نتنياهو، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الثلاثاء: "سيكون هناك إسرائيليون في مؤتمر البحرين، ونرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة، ونؤكّد أن إسرائيليون سيحضرون هذا المؤتمر بطبيعة الحال".







وتابع نتنياهو: "في بداية الأسبوع القادم سيعقد في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، هذه هي قمة مهمة جداً من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".







وأكمل: "هناك أهمية لهذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميين في إسرائيل وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية".

