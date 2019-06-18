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المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم الدولة

المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية، يشتبه في صلتها بتنظيم الدولة في مدينة تطوان شمالي المملكة.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر بلاغ للمكتب المركزي أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية.

وأشار البيان إلى أن المشتبه بهم الذين بايعوا تنظيم الدولة، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين في الساحة السورية - العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم.

كما تم كشف تورط المشتبه بهم في الأجندة "التخريبية" لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات نوعية بالمملكة.

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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