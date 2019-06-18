شاهد.. صندوق تطوير وإقراض البلديات يطلق مشروع "تشغيل العمالة" في القطاع







خاص دنيا الوطنأطلق صندوق تطوير وإقراض البلديات اليوم الثلاثاء مشروع تشغيل العمالة في قطاع غزة، ضمن برنامج "تطوير البلديات المرحلة الثالثة"، وذلك تحت رعاية وزير الحكم المحلي، مجدي صالح.وقال توفيق البديري، مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلدية في تصريحات لـ"دنيا الوطن": نتحدث عن تمويل إضافي لبرنامج مشروع تطوير البلديات، بتوجيهات من الحكومة الفلسطينية.وأضاف: "أمس وقع وزير الحكم المحلي، اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، تستهدف بلديات القطاع، من أجل تمكينها في القيام لأعمال الطوارئ والصيانة والتشغيل".بدوره قال حازم القواسمي، مدير عمليات صندوق تطوير وإقراض البلديات: إن اليوم شهد زيارة عدد من الدول المانحة للمشاركة التي يقوم بها الصندوق في القطاع، وتفقدوا هذه المشاريع وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة خاصة في ظل نجاح عمل المشاريع.من جهته أعرب رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة عن شكره لوزير الحكم المحلي، مشيراً إلى أن الخطوة مهمة لدعم البلديات وتخفيف معاناة المواطنين.وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن أهمية هذه المشاريع تأتي في باعتبار أن قطاع غزة يعيش وضعاً استثنائياً بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاماً.