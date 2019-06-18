الأمن الوقائي بنابلس يضبط عشرات آلاف الشواكل المزورة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن الوقائي ضبط مبلغ مالي كبير (عشرات آلاف الشواكل) المزورة من فئة 200 شيكل، بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع النيابة العامة.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن الجهاز تمكن من اعتقال عدد من المشتبه بهم بترويج العملة المزورة، وذلك بإسناد من جهاز الأمن الوطني، مضيفا أنه تم إحالة المضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).