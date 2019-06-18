دولي

بمشاركة (F-35).. سلاح الجو الإسرائيلي يجري مناورات تحاكي حرباً على عدة جبهات

بمشاركة (F-35).. سلاح الجو الإسرائيلي يجري مناورات تحاكي حرباً على عدة جبهات
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد 
نقلت صحيفة (معاريف)، عن ضابط في سلاح الجو الاسرائيلي، أن أسراب من الطائرات القتالية والمروحيات والنقل ونظام الدفاع الجوي ونظام مراقبة القوات الجوية، تنفذ حاليا مناورات خاصة، تحاكي حرباً على عدة جبهات في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وبين الضابط، أن المناورات بدأت أول أمس الأحد، وستستمر حتى غدٍ الأربعاء، منوها إلى أنها شاملة وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات واستعدادها للتعامل مع سيناريو متعدد الجوانب للقتال، ويشمل العديد من الهجمات على فترات زمنية قصيرة وبمساعدة القوات البرية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، قال الضابط: "إن هذا تمرين كبير للغاية تشارك فيه جميع أسراب سلاح الجو، ويمكن القول إن القوات الجوية بأكملها تجري الآن مناورات في الجو، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طائرات F-35 في مثل هذه المناورات الحربية، وقد مارست الطائرات أيضًا التعامل مع صواريخ مضادة من اأنظمة دفاعية متقدمة مثل S-300 و S-400". 

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