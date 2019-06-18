شؤون فلسطينية

هنية يُهاتف حرم مرسي لتعزيتها بوفاة زوجها

هنية يُهاتف حرم مرسي لتعزيتها بوفاة زوجها
رام الله - دنيا الوطن
هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ظهر اليوم الثلاثاء، حرم الرئيس المصري السابق محمد مرسي حيث قدم لها وللأسرة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية التعازي الحارة بوفاته.

ووفق البيان الذي اصدرته الحركة، استعرض هنية مواقف الرئيس الراحل تجاه القضية الفلسطينية والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام سواءً نائبًا في البرلمان أو رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى موقفه المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012م والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك ومتابعته اللحظية لوقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال.

ونوه إلى جهوده السياسية والدبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمواقع ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.

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