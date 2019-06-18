شرطة بيت لحم تقبض على شخص مطلوب بثلاث مذكرات قضائية بمليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة بيت لحم ظهر اليوم الثلاثاء، على شخص فار من وجه العدالة وصادر بحقه ثلاث مذكرات قضائية بقيمة مليون شيكل .وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن قسم التنفيذ القضائي بمركز شرطة بيت جالا تمكن اليوم من القبض على مواطن من سكان المحافظة صادر بحقه ثلاث مذكرات قضائية بقيمة مليون شيقل وهو فار من وجه العدالة منذ عامين".وأكد ارزيقات بأن الشرطة تعمل بجهد كبير لتتفيذ المذكرات القضائية والتي تشكل حقوق لمواطنين اخرين .