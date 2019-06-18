قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينياً، بزعم عبوره السياج الفاصل من شمال قطاع غزة إلى الداخل، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي.وأوضح الموقع ذاته، أن الجيش اعتقل الفلسطيني، واقتاده للتحقيق معه.يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.