دولي

ميركل: عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة

ميركل: عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن عن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: أنه "علينا فعل كل ما بوسعنا لحل الموقف مع إيران بصورة سلمية".

وأضاف في تصريحات صحيفة: أن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة) عبر (تويتر).

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة نشر مزيد من قواتها في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بين البلدين.

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