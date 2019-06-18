ميركل: عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن عن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: أنه "علينا فعل كل ما بوسعنا لحل الموقف مع إيران بصورة سلمية".
وأضاف في تصريحات صحيفة: أن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة) عبر (تويتر).
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة نشر مزيد من قواتها في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بين البلدين.
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن عن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: أنه "علينا فعل كل ما بوسعنا لحل الموقف مع إيران بصورة سلمية".
وأضاف في تصريحات صحيفة: أن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب وخيمة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة) عبر (تويتر).
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة نشر مزيد من قواتها في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بين البلدين.
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