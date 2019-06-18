بدعوة من البيت الأبيض.. "المنسق" الإسرائيلي السابق يحضر ورشة المنامة

أرسلت الولايات المتحدة دعوة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق، يؤاف مردخاي، للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي نهاية الشهر الجاري.



وقال موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن مردخاي لبى الدعوة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان البيت الأبيض، أعلن أنه لم يوجه الدعوة إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، لحضور الورشة في البحرين التي تقام في إطار الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، أن الإدارة الأمريكية تريد إضفاء صبغة غير سياسية قدر الإمكان للمؤتمر.



وأكد الوزير الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص، أن إسرائيل ترغب في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن ما يعرقل ذلك هو التطرف الفلسطيني، ومطلبهم إما كل شيء أو لا شيء، على حد زعمه.



وترعى الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) وسط رفض رسمي وفصائلي وشعبي فلسطيني واسع.

رام الله - دنيا الوطن