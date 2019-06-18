موضوع تعبير عن محمد صلاح بامتحان (الإنجاز).. استهجان من الطلاب والوزارة تُوضح



وأضاف عواد: "موجود داخل الكتاب ميسي ورونالدو، وبالتالي الذي وضع الامتحان، ارتأى أن يضع محمد صلاح بدلاً من وضع ميسي ورونالدو، كما أن هذا السؤال هو اختياري، بمعنى يمكن له أن يكتب في هذا الموضوع أو موضوع آخر".



واعتبر عواد، أن ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، تحميل ظالم على موضوع القطعة الخارجية، التي جاءت عن محمد صلاح.



وفيما يتعلق بمسألة الصعوبة، أشار عواد إلى أن بعض الطلاب أبدوا سهولة الامتحان، والبعض الاخر أبدى بصعوبته، وفي النهاية الامتحان جاء وفق المنهاج، وبالتالي هناك تباين في أراء الطلاب.



وحول عملية التصحيح، أكد مدير عام القياس والتقويم بالوزارة، أنه يتم يتصحيح كل امتحان في اليوم التالي من تقديمه.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، بالانتقادات المتعلقة بالقطعة الخارجية، بامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة (الإنجاز) في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي جاءت عن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم.وتساءل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لم تأت القطاع عن شخصية فلسطينية مثلاً أو عن قضية متعلقة بالرواتب أو الوزراء.وزارة التربية التعليم، عقبت على ذلك عبر الدكتور محمد عود مدير عام القياس والتقويم، الذي أوضح في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوحدة التاسعة من منهاج اللغة الإنجليزية، تتعلق بالرياضة، وتتحدث عن بعض اللاعبين الدوليين مثل ميسي ورونالدو وجاريث بيل، كما تتحدث عن الأولمبياد وأسعار اللاعبين.وقال: "السؤال الذي جاء في الامتحان لم يأت من أجل أن نعرف محمد صلاح أو حياته، وإنما جاءت على أسعار اللاعبين من ضمنهم محمد صلاح، وبالتالي الموضوع لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد به، وبالتالي الذي يعرفه أو الذي لا يعرفه ليس مطلوباً منه أن يعرفه".