عربي

المجلس العسكري السوداني: نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد

المجلس العسكري السوداني: نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد
المجلس العسكري الانتقالي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو: قبول المجلس، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء: إن المجلس التقى كل ألون الطيف من أبناء الشعب السوداني، داعياً الأحزاب العريقة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضاف: "إن المجلس العسكري، سيجري الحوار مع الإدارة الأهلية في كل أنحاء السودان"، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



أخبار ذات صلة

ما قصة المقبرة التي دفن فيها محمد مرسي؟

ما قصة المقبرة التي دفن فيها محمد مرسي؟

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

الأردن مدعو للاستماع بورشة &#34;المنامة&#34;.. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا

الأردن مدعو للاستماع بورشة "المنامة".. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا

مصر: نرفض &#34;الأكاذيب&#34; بشأن وفاة مرسي

مصر: نرفض "الأكاذيب" بشأن وفاة مرسي

أين دُفنت جثة محمد مرسي؟

أين دُفنت جثة محمد مرسي؟

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج شمال قطاع غزة

فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مجدلاني: نسعى لتوفير مختلف أشكال الرعاية والحماية للفئات المُهشمة

مجدلاني: نسعى لتوفير مختلف أشكال الرعاية والحماية للفئات المُهشمة

إدارة الوقاية والسلامة العامة تخطر (65) منشأة ومحلات تجارية وتغلق 5 مصاعد

إدارة الوقاية والسلامة العامة تخطر (65) منشأة ومحلات تجارية وتغلق 5 مصاعد

الرجوب: مؤتمر البحرين وُلد ميتاً ولن نقبل بأن يمثلنا أحد

الرجوب: مؤتمر البحرين وُلد ميتاً ولن نقبل بأن يمثلنا أحد

الضميري: لم أُدلي بتصريحات حول وفاة مرسي

الضميري: لم أُدلي بتصريحات حول وفاة مرسي

فلسطين تشارك بالاجتماع الـ 50 لهيئتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

فلسطين تشارك بالاجتماع الـ 50 لهيئتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

التربية تمنح المتغيّبين عن امتحان التوظيف لأسباب مقنعة فرصة أخرى

التربية تمنح المتغيّبين عن امتحان التوظيف لأسباب مقنعة فرصة أخرى

منوعات

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

ابنتا توبا بويوكستون تثيران الجدل.. شاهدوا كيف أصبحتا

نجمة &#34;Friends&#34; تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجمة "Friends" تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

نجوم الفن يسخرون من قصة شعر علي ربيع الجديدة

نجوم الفن يسخرون من قصة شعر علي ربيع الجديدة

إيمي سمير غانم تبهر جمهورها بمكياج يغير ملامحها

إيمي سمير غانم تبهر جمهورها بمكياج يغير ملامحها

أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

بـ &#34;نظارة وكاش مايوه&#34;.. فيفي عبده تثير الجدل

بـ "نظارة وكاش مايوه".. فيفي عبده تثير الجدل

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

عربي

المجلس العسكري السوداني: نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد

المجلس العسكري السوداني: نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي