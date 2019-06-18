المجلس العسكري السوداني: نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد





وأضاف: "إن المجلس العسكري، سيجري الحوار مع الإدارة الأهلية في كل أنحاء السودان"، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).









رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو: قبول المجلس، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.وقال في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء: إن المجلس التقى كل ألون الطيف من أبناء الشعب السوداني، داعياً الأحزاب العريقة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.