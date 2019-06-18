شؤون فلسطينية

فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من الرئيس محمود  عباس وتفويض  من  قبل  معالي  وزير الخارجية  و المغتربين  د. رياض المالكي وقع سفير دولة فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي اتفاقية ضمانات شاملة ما بين دولة فلسطين والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة في فيينا.

وقد وقع الاتفاقية عن جانب الوكالة مديرها العام السيد/ يوكيا أمانو. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد ان انضمت دولة فلسطين كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في بداية عام 2015. وبموجب هذه الاتفاقية يحق لمفتشي الوكالة اجراء عمليات تفتيش والتحقق في دولة فلسطين للتأكد من الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، ومن جانبها على دولة فلسطين تقديم جرد كامل لكافة استخدامات المواد المشعة في فلسطين وذلك في كافة قطاعات الصحة والزراعة والعلوم والأبحاث.

وقد نقل السفير عبد الشافي للمدير العام أمانو تحيات الرئيس ووزير الخارجية وأكد على ان توقيع هذه الاتفاقية لهو دليل إضافي عن تحمل دولة فلسطين مسؤولياتها الدولية كعضو فاعل في المجتمع الدولي وشكر طاقم الوكالة على تعاونهم. من جانبه أكد المدير العام أمانو على سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية واستعداد الوكالة للاستمرار في تقديم المساعدات الفنية لدولة فلسطين.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع عن الجانب الفلسطيني الى جانب السفير عبد الشافي سكرتير اول إيهاب الغول وسكرتير اول رولا العفيفي وعن جانب الوكالة الى جانب المدير العام أمانو مدير الاتصالات ومديرة القسم القانوني.

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