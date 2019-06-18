إدارة الوقاية والسلامة العامة تخطر (65) منشأة ومحلات تجارية وتغلق 5 مصاعد

رام الله - دنيا الوطنأخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني (65) منشأة ومحلات تجارية، حيث تم إخطار(32) منشأة في محافظة نابلس من بينها مصعدين، وفي محافظة بيت لحم (20) منشأة ومحلات تجارية وفي محافظة الخليل إخطار مبنى سكني و ثلاث محلات تجارية وفي أريحا تم إخطار محطتين وقود وفي محافظة سلفيت إخطار محل تجاري وفي محافظة رام الله والبيرة تم إخطار خمس محطات وقود وإغلاق خمسة مصاعد، لعدم تطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها، ونفذت و طواقم ومهندسين الوقاية والسلامة العامة (300) جولة ميدانية على منشآت ومحلات تجارية ومهن صناعية للوقوف على توفير شروط الوقاية والسلامة العامة.كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة (88) تصاريح لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط ، وكشفت وفحصت (79) مصعداً كهربائياً.