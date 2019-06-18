بدء صرف المنحة "الإيرانية" لعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم

رام الله - دنيا الوطنبدأت مؤسسة شهيد فلسطين، اليوم الثلاثاء، بصرف المنحة الإيرانية لعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة، وذلك عبر البنك الإسلامي الوطني.وبحسب مصادر محلية، صُرفت المنحة الإيرانية لعوائل الشهداء بعد انقطاع رواتبهم لأكثر من ستة أشهر، وشمل قرار السلطة قطع رواتب أكثر من 1600 عائلة شهيد، وجاءت المنحة الإيرانية لعوائل الشهداء بواقع 600 دولار لكل عائلة شهيد متزوج و 200 دولار لكل عائلة شهيد أعزب.