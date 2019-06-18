هل شمت الضميري بالإخوان المسلمين بوفاة "محمد مرسي"؟

رام الله - دنيا الوطننفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، عدنان الضميري، إدلاءه بأي تصريح، حول بيت عزاء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ودعى وسائل الإعلام لأخذ الأخبار من مصدرها.وجاء نفي الضميري، بعد تناقل وكالات للأنباء تصريح نُسب له وقال فيه على حد قولهم: وفاة محمد مرسي مادة دسمة لمظلومية الإخوان المسلمين، التي انتهت بمصر وغزة، عندما تلطخت أيديهم بدماء المصريين والفلسطينيين.