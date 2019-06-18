شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالاجتماع الـ 50 لهيئتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

فلسطين تشارك بالاجتماع الـ 50 لهيئتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في الإجتماع الـ 50 لهيئتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، في مدينة بون- ألمانيا، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرون للاتفاقية المزمع عقده في سانتياغو- تشيلي.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين كطرف للاتفاقية وكرئيس لمجموعة الـ 77 والصين، ويترأس وفد دولة فلسطين مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات، متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وعضوية السفير حازم شبات، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة- كينيا، وطاقم من وزارة الخارجية والمغتربين ونضال كاتبة مستشار رئيس سلطة جودة البيئة.

وفي إطار الأعمال التحضيرية للاجتماعات، ترأست دولة فلسطين عدد من الاجتماعات التنسيقية لمجموعة الـ 77 والصين، لطرح القضايا والمواضيع التي تهم المجموعة وصياغة المواقف التفاوضية للمجموعة.

وأكد السفير حجازي بأن دولة فلسطين كرئيس للمجموعة، ستحافظ على وحدة موقف المجموعة، واتباع أعلى معايير الشفافية والتنسيق مع الدول الأعضاء خلال جهودها في الدفع قدماً بمصالح المجموعة في هذا المحفل المهم، والذي يسعى للحد من المخاطر التي تواجهها البشرية، وبالأخص الدول الفقيرة والنامية بسبب تنامي ظاهرة التغير المناخي.

كما عقد الوفد الفلسطيني عدة اجتماعات مع سكرتاريا المنظمة ورؤساء الهيئات الفرعية، وممثلي عدد من المجموعات الجغرافية، حيث تم التباحث معهم حول مواقف مجموعة الـ 77 والصين من القضايا المطروحة على جدول الأعمال وتنسيق الجهود وتقريب المواقف التفاوضية، ووجهات النظر للوصول إلى مواقف متوازنة تصب في مصالح دول المجموعة.

وتأتي أهمية مشاركة فلسطين كرئيس لمجموعة الـ 77 والصين في هذا الاجتماع ضمن الجهود المبذولة والمستمرة لتجسيد وترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ودورها المتنامي في المنظمات الدولية كعضو فاعل ومسؤول في الجهود العالمية في دفع عدة قضايا تنموية ومناخية وبيئية، وغيرها من القضايا.

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