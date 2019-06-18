التربية تمنح المتغيّبين عن امتحان التوظيف لأسباب مقنعة فرصة أخرى

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة التربية والتعليم، المتقدمين بطلبات توظيف للعام الدراسي 2019- 2020 والذين تم قبول طلباتهم، لكنهم لم يتقدموا لامتحان التوظيف بسبب أعذار مقنعة؛ لمراجعة مديريات التربية التي قدموا فيها طلبات التوظيف، وإحضار كافة المعززاتالتي تبين أسباب التغيب عن الامتحان، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 27-6-2019.وأوضحت الوزارة، أنها ستدرس هذه الحالات، لإمكانية عقد اختبار لاحق لهم.