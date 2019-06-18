شؤون فلسطينية

غرينبلات: المؤتمر الاقتصادي في البحرين ليس رشوة للفلسطينيين

غرينبلات: المؤتمر الاقتصادي في البحرين ليس رشوة للفلسطينيين
جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أشار جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الى رؤية المؤتمر الاقتصادي في البحرين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، باعتباره الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية المعروفة بالتسمية الإعلامية (صفقة القرن)، التي طال انتظارها؛ لوضع حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأكد غرينبلات في مقابلة مع قناة (i24news) طبيعة المؤتمر باعتباره سياسياً، وأكد أنه منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أيضًا، ولن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى.

وأضاف غرينبلات: "بدون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك، يجعله أكثر سياسية، حيث سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين هناك".

وشدد مبعوث الشرق الأوسط على أن عدم حضور المؤتمر، سيكون "إهدار فرصة مهمة" للفلسطينيين بعدم حضورهم، لكنه قال: إن "التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين، والبحث عن المانحين، لبناء الاقتصاد الفلسطيني مع حشد ردود الفعل".

وأضاف غرينبلات "المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مضيفاً "أن المرحلة الثانية من خطة السلام، ستتعامل مع القضايا السياسية".

وأشار غرينبلات، إلى أن إدارة ترامب، ستقرر موعد الإعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، مما يشير إلى أنها ستكون تقريبًا في شهر تشْرين الثاني/ نوفمبر بسبب الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/ سبتمبر.

ولم يعبر غرينبلات عن استيائه، بسبب تأخير موعد الصفقة، بحجة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ليس جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بل إيران هي مصدره.

وعندما سُئل عما إذا كانت إدارة ترامب، ستسمح بإجراء مفاوضات بمجرد طرح الصفقة، أكد غرينبلات، أنها ستكون مرنة، قائلاً: "لسنا بصدد ما يشبه اقبلها أو أرفضها".

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