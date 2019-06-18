شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل إقراض رجال أعمال 150 مليون دولار للحكومة الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل إقراض رجال أعمال 150 مليون دولار للحكومة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، تفاصيل مبادرته التي يشارك فيها 50 رجل أعمال، لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وقال المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن 50 رجل أعمال فلسطينيين من الداخل والخارج، سيشاركون في تقديم قرض لخزينة السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 150 مليون دولار.

وأوضح المصري، أنه تم الاتفاق بين رجال الأعمال والحكومة الفلسطينية على أن تبدأ عملية توريد الأموال لخزينة السلطة الشهر المقبل، ولأربعة أشهر لاحقة.

وأضاف المصري: "سيحول رجال الأعمال المبلغ المذكور على أربعة أشهر لخزينة السلطة الفلسطينية، بحيث ستدعم الخزينة بحوالي 50 مليون دولار شهرياً مقابلة فائدة قُدرت بـ 3%".

وأشار المصري، إلى أنه ووفق الاتفاق بين رجال الأعمال والسلطة الفلسطينية، فإن أولوية السداد ستكون لهذا المبلغ، حيث ستقوم الحكومة بسداد المبلغ وفائدته، فور انتهاء أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل.

يذكر، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، بسبب اقتطاع إسرائيل رواتب عائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، حيث ترفض السلطة، استلام الأموال منقوصة منذ عدة أشهر.

وتمثل أموال المقاصة 60% من موازنة السلطة الفلسطينية، حيث تضطر الحكومة لدفع 50% من رواتب موظفيها، فيما يُقدر المبلغ المحتجز لدى إسرائيل بـ 200 مليون دولار. 

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