شؤون فلسطينية

"مهجة القدس": الأسير المريض معتصم رداد يعاني من وضع صحي يرثى له

"مهجة القدس": الأسير المريض معتصم رداد يعاني من وضع صحي يرثى له
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المريض معتصم طالب داود رداد (37 عاماً) من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم، يقبع في (سجن الرملة) بوضع صحي صعب يرثى له، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن بحقه، وبحق باقي الأسرى المرضى.

وأوضحت مهجة القدس، أن رداد مازال يعاني من التهابات حادة ومزمنة بنسبة كبيرة وعالية في الأمعاء، ونسبة الدم منخفضة وغير منتظمة نتيجة النزيف الدائم، وأن جهاز المناعة عنده ضعيف جداً، ويعاني من آلام مستمرة في أنحاء الجسم وعدم استقرار بشكل عام وضعه الصحي، ويعاني من آلام شديدة، وتناقص في الوزن بشكل كبير، وحالياً الوزن 55 والدم من 7-8، وبالنسبة للعظام يعاني من هشاشة في العظم، ويوجد عدة كسور في المنطقة اليمنى واليسرى للقفص الصدري، ويوجد خلل كبير في الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة، مما يتسبب بآلام كبيرة له.

وقال أسرى سجن الرملة في رسالة وصلت مهجة القدس: إن الأوضاع الصحية للأسير رداد وللأسرى المرضى الموجودين معه في سجن عيادة الرملة يرثى لها، وهي في حالة صعبة بازدياد، وأن الإدارة تعاملهم أسوأ معاملة ولا يأخذون بعين الاعتبار وضعهم الصحي، وأن أوضاعهم وصلت لذروتها ولا يمكنهم التحمل أكثر من ذلك، وأن الإهمال والإقصاء يقتلهم كل يوم ألف مرة. ووضعهم الصحي من سيئ إلى أسوأ ولا يوجد أي تحسن ولو بسيط لا من ناحية صحية ولا من ناحية تعامل الإدارة، مشيرين في رسالتهم إلى أن الأسير معتصم رداد لا ينام ليلاً ولا نهاراً والدواء الذي يأخذه لا يفيده أبداً ولا يسكن آلامه.

وأفاد الأسير المريض مصطفى معتصم مصطفى دراغمة (24 عاماً) من طوباس في الرسالة أن وضعه الصحي سيئ جداً فهو يعاني من فشل كلوي ويحتاج لغسيل كلى باستمرار، ويعاني من مرض السكر ومن آلام شديدة جداً في الصدر ولا يعرف أسبابها ولا ينام بسببها لا ليلاً ولا نهاراً، وأن إدارة السجن لا تهتم بأوضاعه الصحية وأوجاعه، مناشداً الاهتمام بأوضاع الأسرى المرضى، فيما يسمى عيادة سجن الرملة، وفضح الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، والعمل على توفير العلاج اللازم له ولباقي الأسرى المرضى، وتوفير سبل الحياة الكريمة التي كفلتها كافة الشرائع والقيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير رداد يصنف ضمن الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، إذ يعاني من سرطان في الأمعاء؛ ونزيف حاد في الأمعاء وهزل عام في الجسم وعدم القدرة على بذل جهد وصداع مستمر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وعدم انتظام في نبضات القلب، وضعف في النظر وربو مزمن؛ وآلام شديدة في العظام والتهابات في المفاصل.

جدير بالذكر، أن الأسير رداد من مواليد 11/11/1982م؛ وهو أعزب، واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن الفعلي عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي، ومقاومة الاحتلال.

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