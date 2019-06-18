الشرطة تقبض على شخصين بشبهة التشهير بسيدة عبر (فيسبوك) في الخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخصين؛ لضلوعهما بالتشهير بإحدى السيدات عبر موقع (فيسبوك) في الخليل.وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات لوحدة الجرائم الإلكترونية، تعلقت بقيام مجهول بإنشاء صفحة شخصية لها عبر موقع (فيسبوك) واستخدامها للتشهير بها من خلال نشر صورها الشخصية الخاصة عبر الصفحة، ونشر معلومات بقصد النيل من سمعتها، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة، بإجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية شخصين من المشتبه بهما، وإلقاء القبض عليهما، حيث تبين قيامهما بإنشاء صفحة عبر (فيسبوك) باسم المشتكية وصورتها الشخصية، واستخدامها في التشهير بها بقصد النيل من سمعتها.هذا وقد تم ضبط الهاتف النقال بحوزة المشتبه بهما، والمستخدم في عملية التشهير، وتوقيفهما مدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، حسب الأصول.