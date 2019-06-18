طالع: أسماء المسافرين غدًا الأربعاء عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.وقال داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها: هي الحافلتان الأولى والثانية من كشف (6/18)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.كما دعت المواطنين، للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.