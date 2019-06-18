مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل شمال الخليل واعتقال 8 مواطنين

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الدهم والاعتقال في أرجاء متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في العيساوية ورام الله والخليل، وأسفرت عن اعتقال 8 مواطنين.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عدة شبّان عقب دَهم منازلهم داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة.وفي محافظة رام الله، تم اعتقال الأسير المُحرَر محمد مروان الكنش، من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، وعبود أبو عطية، من حي أم الشرايط.وأدى حريقٌ داخل معسكرٍ إسرائيلي، إثر استهدافه بزجاجاتٍ حارقةٍ قرب قرية كفر مالك شرق رام الله إلى أضرار واسعة داخل المعسكر، وقوات الاحتلال، تنصب حاجزًا في محيط المنطقة.وداهمت قوات الاحتلال ثمانية منازل، وعاثت بداخلها خرابًا قبيل انسحابها من بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل، وتم تسليم الأسير المُحرَر أحمد ماهر قيسية تبليغًا لمقابلة مخابراتها عقب دَهم منزله في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.وتم مداهمة منطقة البياضة في بيت أمر وتفتيش منازل المواطنين، محمود عياد عوض، ومحمود ومحمد عبد العزيز عوض، وأحمد محمود عوض، ومحمد حسين جعفر عادي، وعلي محمد كامل اخليل.كمت جرى دهم منزل محمد هديب سميرات وتفتيشه في منطقة خلّة حيان شرق مدينة يطا جنوب الخليل. ودهم عدد من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المواطن أكرم أحمد مسكاوي (55 عاماً)، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.