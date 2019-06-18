وزيرة الصحة: الجامعات رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الجامعات الفلسطينية، رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي.جاء ذلك، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي، وأعضاء من الهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية.وبحثت الكيلة، سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والكلية العصرية، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكن لدعم الكليات والجامعات الفلسطينية، لأن مخرجات هذه الجامعات ونتاجها سيؤثر بشكل مباشر على كل مؤسسات الوطن، ومن بينها وزارة الصحة.وأكدت الكلية، سعي الوزارة لتطوير جميع خدماتها ومنها العناية التمريضية في كافة مراكزها، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتطلب تكاتف الجميع من مزويدي خدمات ونقابات وكليات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة.من جهته، أكد الشيوخي، سعي الكلية إلى تطوير جميع برامجها، مشيراً إلى استحداث الكلية، وهي أكبر كلية جامعية في فلسطين، لتخصصات غير موجودة في الوطن.إلى ذلك، قدم الشيوخي درعاً تكريمياً للوزيرة الكيلة، متمنياً لها التوفيق في قيادة وزارة الصحة.وحضر الاجتماع إلى جانب الشيوخي، الدكتور ربحي بشارات عميد الكلية، والهندس عفيف اسعيد، نائب العميد للشؤون الأكاديمية، وأ. لبنى الشيوخي، نائب العميد للشؤون الإدارية، وأ. سهير الشيوخي، المدير المالي العام، والدكتور حسن عبد الله، رئيس منتدى العصرية الإبداعي، والمهندس. أيمن صبيح، مدير دائرة التخطيط والمشاريع، وسلام أبو غانم منسقة الإعلام، والعلاقات عامة.