شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: الجامعات رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي

وزيرة الصحة: الجامعات رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الجامعات الفلسطينية، رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي.

جاء ذلك، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي، وأعضاء من الهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية.

وبحثت الكيلة، سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والكلية العصرية، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكن لدعم الكليات والجامعات الفلسطينية، لأن مخرجات هذه الجامعات ونتاجها سيؤثر بشكل مباشر على كل مؤسسات الوطن، ومن بينها وزارة الصحة.

وأكدت الكلية، سعي الوزارة لتطوير جميع خدماتها ومنها العناية التمريضية في كافة مراكزها، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتطلب تكاتف الجميع من مزويدي خدمات ونقابات وكليات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة.

من جهته، أكد الشيوخي، سعي الكلية إلى تطوير جميع برامجها، مشيراً إلى استحداث الكلية، وهي أكبر كلية جامعية في فلسطين، لتخصصات غير موجودة في الوطن.

إلى ذلك، قدم الشيوخي درعاً تكريمياً للوزيرة الكيلة، متمنياً لها التوفيق في قيادة وزارة الصحة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الشيوخي، الدكتور ربحي بشارات عميد الكلية، والهندس عفيف اسعيد، نائب العميد للشؤون الأكاديمية، وأ. لبنى الشيوخي، نائب العميد للشؤون الإدارية، وأ. سهير الشيوخي، المدير المالي العام، والدكتور حسن عبد الله، رئيس منتدى العصرية الإبداعي، والمهندس. أيمن صبيح، مدير دائرة التخطيط والمشاريع، وسلام أبو غانم منسقة الإعلام، والعلاقات عامة.

أخبار ذات صلة

47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل شمال الخليل واعتقال 8 مواطنين

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل شمال الخليل واعتقال 8 مواطنين

انخفاض في تسجيل الشركات والتجار وشهادات المنشأ ودمغ الذهب

انخفاض في تسجيل الشركات والتجار وشهادات المنشأ ودمغ الذهب

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس يزيدنا إصراراً على إسقاط صفقة القرن

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس يزيدنا إصراراً على إسقاط صفقة القرن

الإعلان عن مؤتمر لإطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين

الإعلان عن مؤتمر لإطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين

حنا: تدشين مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان عمل استفزازي

حنا: تدشين مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان عمل استفزازي

الغول: يجب تقديم وزراء حكومة اشتية للمحاكم بتهمة انتحال صفة وزير

الغول: يجب تقديم وزراء حكومة اشتية للمحاكم بتهمة انتحال صفة وزير

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

وزيرة الصحة: الجامعات رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي

وزيرة الصحة: الجامعات رافعة أساسية لتطوير القطاع الصحي

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس يزيدنا إصراراً على إسقاط صفقة القرن

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس يزيدنا إصراراً على إسقاط صفقة القرن

الإعلان عن مؤتمر لإطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين

الإعلان عن مؤتمر لإطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين

حنا: تدشين مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان عمل استفزازي

حنا: تدشين مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان عمل استفزازي

أبو بكر: لا يوجد أي مفاوضات ما بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسيرات

أبو بكر: لا يوجد أي مفاوضات ما بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسيرات

ثمانية أسرى في سجن (عسقلان) يعانون من أوضاع صحية صعبة

ثمانية أسرى في سجن (عسقلان) يعانون من أوضاع صحية صعبة

منوعات

بـ &#34;نظارة وكاش مايوه&#34;.. فيفي عبده تثير الجدل

بـ "نظارة وكاش مايوه".. فيفي عبده تثير الجدل

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

مكتب نتنياهو يُعلق على عدم دعوة &#34;إسرائيل&#34; لحضور مؤتمر البحرين

مكتب نتنياهو يُعلق على عدم دعوة "إسرائيل" لحضور مؤتمر البحرين

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

عربي

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

الأردن مدعو للاستماع بورشة &#34;المنامة&#34;.. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا

الأردن مدعو للاستماع بورشة "المنامة".. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا