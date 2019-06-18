شؤون فلسطينية

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شعث: فعاليات واسعة لجالياتنا في العالم رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين، أن جالياتنا في مختلف بلدان العالم وقارّاته باشرت تنظيم سلسلة من الفعاليات والتحركات في مختلف بلدان المهجر والاغتراب؛ رفضاً لـ (صفقة القرن) ومؤتمر البحرين، الذي يشكل حلقة في مسلسل تنفيذها، واسناداً لموقف الإجماع الوطني الرافض للصفقة، والذي تقوده القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس محمود عباس.

وأوضح شعث، أن الفعاليات تشمل عدداً من المسيرات الجماهيرية بمشاركة أصدقاء ومناصري الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، إضافة إلى الاعتصامات والندوات والمؤتمرات والوقفات الاحتجاجية والتحركات الرمزية، وتوقيع العراض والمذكرات التي توضح وتكشف أهداف ومخاطر المبادرة الإميركية وتداعياتها على استقرار وأمن المنطقة في ظل الظروف الحالية، كما جرى مراسلة عدد من الأحزاب والبرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية المختصة ومخاطبة مباشرة للمسؤولين في مختلف الدول بالعالم، لحثهم على دعم الموقف الفلسطيني، وإعلاء صوتهم رفضاً للمبادرة الأميركية و(صفقة القرن)، وتمسكاً بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف شعث: "تواصلت دائرة شؤون المغتربين بصفتها الجهة المشرفة على اتحادات الجاليات في العالم، مع عدد كبير من رؤساء وممثلي الجاليات في عديد الدول التي تقيم فيها جالياتنا بما في ذلك أوروبا والأميركيتان واستراليا والدول العربية والآسيوية والأفريقية للتحرك وتنظيم عدد من الفعاليات لإسقاط (صفقة القرن) الأميركية الإسرائيلية، وتبيان الأهداف الحقيقية من وراء مؤتمر البحرين المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع المقبل".

وأشاد شعث بمواقف القوى السياسية الصديقة ومواقف الاتحادات الشعبية والنقابات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع شعبنا وحقوقه، لافتاً إلى أن تحركات جالياتنا، حظيت بمؤازرة جدية من قبل أوساط واسعة في بلدان إقامة الجاليات.

وطالب شعث في عدد من الرسائل والاتصالات الهاتفية مع ممثلي الجاليات، بضرورة تحرك اتحادات الجاليات وتواصلها مع الجهات المعنية والمؤثرة في أماكن تواجدها لخلق رأي عام ضاغط على حكومات الدول الغربية؛ لعدم المشاركة في مؤتمر البحرين، وتبني سلسلة خطوات عملية تعبر عن رفض (صفقة القرن)، وما يمكن أن ينتج عنها.

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