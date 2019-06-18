الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس يزيدنا إصراراً على إسقاط صفقة القرن





وأشارت الوزارة إلى أن أردان، هاجم الرئيس أبو مازن واتهمه بـ (دعم الإرهاب وتشجيع مقاطعة إسرائيل)، قائلاً: (حان الوقت لكي ينزل أبو مازن عن خشبة المسرح العالمي، ويذهب إلى منزله).



واعتبرت الوزارة، أن هذه التصريحات تشكل امتداداً لحملة التحريض الإسرائيلية المتواصلة على الرئيس، وفي إطار الضغوطات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتمرير ما تُسمى (صفقة العصر)، ومحاولات النيل من صمود شعبنا وقيادته في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات "جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال، وتحريضه العلني والمباشر على الرئيس محمود عباس، واعتبرتها تصريحات معادية للسلام، وجزءاً لا يتجزأ من حملات الاحتلال التضليلية ومحاولاته الرامية إلى "تبييض" الاحتلال والاستيطان، بشكل يتناقض تماماً مع القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف.وحملت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الرئيس محمود عباس، مطالبة الدول وقادتها بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي، والعمل على مواجهته، ووقفه فوراً.وبينت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة الى تصريحات أردان، التي طالب فيها بفرض (السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في "يهودا والسامرة" كبداية لتوجه جديد يؤكد للفلسطينيين، أن الوقت ليس في صالحهم، وأن المستوطنات قانونية ومنسجمة مع القانون الدولي).