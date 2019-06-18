حنا: تدشين مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان عمل استفزازي

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم: إن تدشين مستوطنة في الجولان العربي السوري المحتل، تحمل اسم ترامب، إنما هو عمل استفزازي بامتياز يدل على سياسات الاحتلال الاقصائية العنصرية الهمجية، كما ويشير بشكل واضح إلى الانحياز الأمريكي الكلي للاحتلال.وقال: إن بناء مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب في الجولان في ظل حالة الصمت العربي، التي نشهدها إنما هو أمر مؤسف ومخجل، فهذه خطوة احتلالية، يجب أن يواجهها العرب بمواقف صارمة وواضحة ورافضة لمثل هذه الإجراءات.وأكد أننا نبعث برسالة تضامن إلى إخوتنا في الجولان هؤلاء المناضلين المتمسكين بهويتهم العربية السورية رغماً عن كل الضغوطات والابتزازات والإغراءات التي تقدم لهم، ونؤكد للعالم بأسره بأن الجولان، سيبقى قطعة من سوريا، وسيبقى عربياً سورياً مهما حاولوا تغيير ملامحه، وبناء مستوطاناتهم ومستعمراتهم الهادفة إلى بسط هيمنتهم على هذه الأرض السورية.وأكد أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وسياسات الاحتلال المدعومة بالمواقف الأمريكية لن تغير من طابع الجولان.وشدد على أننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا بسبب تدشين هذه المستوطنة، التي تحمل اسم ترام،ب ونقول بأن نتنياهو وترامب وغيرهم لن يتمكنوا من اقتلاع الجولان من هويته السورية، ولن يتمكنوا من النيل من انتماء أبناء الجولان النقي لوطنهم الأم سوريا.