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شؤون فلسطينية

أبو بكر: لا يوجد أي مفاوضات ما بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسيرات

أبو بكر: لا يوجد أي مفاوضات ما بين إدارة السجون الإسرائيلية والأسيرات
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، عن أمله بأن تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسيرات في سجون الاحتلال، كما استجابت لمطالب أسرى سجن (عسقلان) قبل عدة أيام، حتى لا يشرعن بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي تقرر في الأول من الشهر المقبل.

وأوضح أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حوار أو مفاوضات حتى الآن ما بين إدارة السجون والأسيرات، حول مطالبهن التي تتمثل بتقديم العلاج لهن، وزيادة مدة الفورة، وأعمال الصيانة للكهرباء، وخزائن الملابس الصدئة، إضافة إلى إزالة الكاميرات، وأن يكون الحمام داخل غرفهن، وليس خارجها.

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