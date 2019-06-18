مشعشع يكشف تفاصيل خطة (أونروا) خلال ثلاث سنوات مقبلة

تتواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) لليوم الثاني على

التوالي في البحر الميت في الأردن، لمناقشة وبحث آخر المستجدات المتعلقة

بأزمتها المالية.



وقال الناطق باسم وكالة (أونروا) سامي مشعشع، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن اجتماع اليوم، سيتضمن مناقشة التفاصيل المتعلقة لازمة (أونروا) المالية وحث الدول المانحة لترجمة تعهداتها إلى أ موال في البنوك ومناقشة الخطة المتوسطة المدى للوكالة لأهميتها في توجيه رسائل برامجية وسياسية.



وأوضح مشعشع، أن خطة الوكالة، والتي ستكون لمدة ثلاثة أعوام قادمة، تشمل عدة مفاصل أساسية أبرزها مؤتمر الدول المانحة المهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك، والمؤتمر الثاني الذي سيعقد في أيلول/ سبتمبر على هامش

اجتماعات الجمعية العامة، لمناقشة الجانب المالي للوكالة، وتجديد ولايتها.





وأعرب مشعشع عن أمله من المتبرعين الجدد بالارتقاء بمستوى تبرعاتهم، مؤكداً أنه جاري العمل منذ عدة سنوات على تعزيز العلاقة مع الصناديق الدولية، وتحديداً الوقفية الخاصة بـ (أونروا) إلى جانب تعميق العلاقة مع منظمة التعاون الإسلامي، ومع الدول العربية.



وأكد مشعشع، أن الوكالة حصلت على 350 مليون دولار من أصل بليون و200 مليون دولار حتى اللحظة، متوقعاً استلام بعض التعهدات اليوم، خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية.



وأشار الناطق باسم وكالة (أونروا) إلى أن لقاءات ثنائية مكثفة للغاية للمفوض العام وطاقمه مع دول وجمعيات ومؤسسات، سيعول عليها للقفز عن العجز الحالي والبالغ 211 مليون دولار وتأمين المبلغ بالكامل.

رام الله - دنيا الوطن