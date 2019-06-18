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شؤون فلسطينية

الفرا: الاتحاد الأوروبي يرفض فصل الملف السياسي عن الاقتصادي بالقضية الفلسطينية

الفرا: الاتحاد الأوروبي يرفض فصل الملف السياسي عن الاقتصادي بالقضية الفلسطينية
سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، أكدت أن الاتحاد الأوروبي، ودوله رفض فصل الملف السياسي عن الاقتصادي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتحاد، تلقى دعوة لحضور ورشة البحرين.

واضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن موغريني قالت في مؤتمر صحفي مع المفوض العام يوهانس هان، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لكسمبورغ أمس، قال: إن مشاركة الاتحاد في هذه الورشة، إن حصلت فإنها ستكون على مستوى متدن وتقني بحت ولن يكون هناك مشاركة سياسية.

وأضاف الفرا، أن وزير الخارجية الأردني، بدوره، أعلن أن الأردن تلقى دعوة رسمية لحضور الورشة، لكنه لم يحسم أمره بعد.

وأضاف الفرا، أن الحديث خلال المؤتمر الصحفي، تركز على القضية الفلسطينية، برمتها، خاصة حول ما تسمى بـ (صفقة القرن) وورشة البحرين، ووجهة نظر الاتحاد الأوربي والأردن من هذه المسألة.

وأشار الفرا إلى بيان ختامي مشترك، صدر عقب الاجتماع، اتفق فيه الجانبان الأوروبي والأردني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما طالب الجانبان بضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، مبيناً أن البيان أشار أيضا إلى القرار 478 لمجلس الأمن والمتعلق بعدم السماح بتغيير معالم القدس التاريخية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، كما تحدث عن دعم (أونروا) وفقاً للتفويض الأممي لها، والتزام الاتحاد الأوربي بدعمها سياسياً ومالياً.

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