حمد تُطالب بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق النساء

رام الله - دنيا الوطنطالبت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، بالتأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق النساء والأطفال والشيوخ، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى، وتعزيز صمود النساء اقتصادياً، وفتح الاسواق العربية والإسلامية أمام المنتجات النسوية، وتشكيل شبكة حماية من النساء القياديات في الدول العربية والإسلامية للدفاع عن قضايا النساء الفلسطينيات في الأمم المتحدة، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمة في المحاكم الدولية.جاء ذلك، خلال مشاركتها ومستشار الوزارة، د. حنا نخلة، في أعمال "الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي بشأن تمكين المرأة ضمن السياق الإسلامي" الذي أقيم في القاهرة بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة في مصر.وأكدت حمد، أن تجربة دولة فلسطين بتمكين المرأة غنية ومتأصلة، فعلى صعيد الإرادة السياسية الرئاسية، سّطر الخطاب الرسمي الفلسطيني مبدأ المساواة ما بين الجنسين في الدولة، وكفل القانون الأساسي الحقوق والحريات العامة، ونص أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء "لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".وهدفَ الاجتماع إلى الجمع بين الوزراء والخبراء رفيعي المستوى من مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لتبادل وجهات نظرهم وإبراز الجهود في القضايا ذات الصلة بتمكين المرأة في السياق الإسلامي، وتم نقاش عدة محاور أبرزها دور المرأة في مكافحة التطرف، والقيادة النسائية وصنع القرار، حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمكين الاقتصادي للمرأة وإشراكها في الشؤون المالية.