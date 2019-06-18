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شؤون فلسطينية

زملط: عريقات يبدأ اليوم زيارة عمل لبريطانيا

زملط: عريقات يبدأ اليوم زيارة عمل لبريطانيا
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  الفلسطينية، اليوم، زيارة عمل لبريطانيا، تستمر حتى السبت المقبل.  

وقال د. حسام زملط، سفير فلسطين فى المملكة المتحدة: إن جامعة اكسفورد، اختارت عريقات لإلقاء الكلمة السنوية، وهي من أهم النشاطات الأكاديمية السنوية للجامعة، والتى اعتبرها عريقات تكريماً لفلسطين.

 ومن المقرر، أن يلتقى عريقات مع زعماء حزب المحافظين، وحزب (العمل) وعلى رأسهم جيرمي كوربين، والحزب الليبرالي برئاسة جو سوينتن، إضافة إلى لقاءين فى مجلس العموم البريطاني، حيث يلتقى مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس العموم. 

وسيلقى عريقات وفق زملط، كلمة أمام الاحتفال السنوي لمجلس العموم، كما يلتقى عريقات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية اندرو موريسون، ومدير عام الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والمستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء، ونائب رئيس مجلس الأمن  القومي، كريستشيان تيرنر كل على حدة، إضافة إلى محاضرة فى معهد العلاقات الأمنية والسياسية (روسي).

ويقيم رئيس وأعضاء مؤسسة سانت جون، غداء عمل على شرف عريقات، وسيقيم رجل الأعمال وائل خوري، عشاء عمل بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية، بريطانية ومن الجالية العربية على شرف عريقات.

كما سيحضر عشاء عمل يقيمه سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي فى بريطانيا، بحضور سفراء عرب وأجانب.

ويعقد عريقات مؤتمراً صحفياً، فى مقر الـ (BBC)، ويختتم عريقات زيارته بلقاء مع قيادة إقليم حركة فتح فى بريطانيا.

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