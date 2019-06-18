السفير الياباني يفتتح محطة الطاقة الشمسية المغذية لمحطة المعالجة برفح

رام الله - دنيا الوطنافتتح السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؛ لتغذية محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية، بمحافظة رفح، المقامة جنوب حي تل السلطان، بحضور رئيس بلدية رفح، أ. صبحي أبو رضوان، ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، م. منذر شبلاق، ومدير مقر رفح بمصلحة المياه، م. محمد العبويني، وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والمدنية.وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة الشمسية المقامة على مساحة 7 دونمات حوالي 330 كيلو واط، حيث تشمل المحطة على 1180 لوح توليد للطاقة الشمسية، بتمويل كريم من الحكومة اليابانية بقيمة 560 ألف دولار، موزعة على مرحلتين، نفذت المرحلة الأولى من خلال مؤسسة (ميكود) والثانية من خلال (UNDP).وأكد أوكوبو، أن افتتاح المشروع يندرج ضمن رزمة مشاريع خدماتية مولتها الحكومة اليابانية في قطاع غزة ؛ بهدف تطوير البنية التحتية والمساعدة في تحسين الأوضاع التي يعيشها سكان قطاع غزة.وأعرب عن أمله بأن تساهم المشاريع، ولاسيما مشاريع الطاقة البديلة، بتخفيف حدة أزمة الكهرباء على المؤسسات الحيوية، التي تحتاج طاقة كهرباء على مدار الساعة.بدوره، شكر العبويني السفير الياباني، والحكومة اليابانية على اهتمامها بتقديم بتحسين وضع البنية التحتية في قطاع غزة.وأوضح العبويني، أن تشغيل محطة المعالجة بالطاقة الشمسية، يمثل نقطة تحول جوهري في سبيل استمرار خدمة المعالجة، حتى الوصول لمستويات مرضية، تتيح استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، بعد التأكد من الوصول للمستويات المطلوبة من المعادلة.