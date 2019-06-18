شؤون فلسطينية

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة خلال يومين وهذا ما سيناقشه

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة خلال يومين وهذا ما سيناقشه
الوفد المصري مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأمني المصري، سيصل قطاع غزة خلال يومين، لبحث ملفي التفاهمات المتعلقة بتخفيف الحصار على القطاع، والمصالحة الفلسطينية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه في ملف التفاهمات، سيبحث الوفد البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن المصريين، سيضغطون من أجل إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة.

وكشف المصدر، أن الوفد المصري، سيزور رام الله قبل وصوله للقطاع، للقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وشدّد المصدر على أن بنود المرحلة الأولى من التفاهمات تم تطبيقها، باستثناء  مماطلة إسرائيل في دفع مبلغ 30 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن المماطلة، كانت في زيادة الوقت، حيث بدلاً من أن تكون دفعة واحدة، أصبحت إسرائيل تسمح بدخولها على دفعات.

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