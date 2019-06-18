شاهد: لحظة دخول صيادي غزة للبحر بعد حرمان لأيام











رام الله - دنيا الوطنرصدت كاميرات الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لحظة دخول الصيادين لبحر قطاع غزة؛ لمباشرة عملهم، بعد إغلاق دام لأيام من الاحتلال الإسرائيلي.فقد قررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق البحر أمام صيادي القطاع، وذلك بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة.