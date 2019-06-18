النضال الشعبي: دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات مدخل لتصويب أوضاع النظام السياسي

رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بدعوة الرئيس محمود عباس (أبومازن) لإجراء انتخابات عامة، مؤكدة أنها المدخل الحقيقي نحو تصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، ولتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية؛ لمواجهة تحديات المرحلة.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي عوني أبو غوش، إن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق قانوني ودستوري، يعبر عن إرادة الشعب باختيار ممثليه، ويحافظ على النظام السياسي الفلسطيني، بعد فترة طويلة من عدم تجديد الشرعية.وأضاف أبو غوش نأمل أن تشكل هذه الدعوة، حافزاً نحو توفير المناخ الملائم، والعمل الجدي نحو إجرائها، والبدء للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة، يشارك بها كافة أبناء شعبنا.ودعا كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني؛ للبدء باستعداداتها لاستحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، باعتباره ضمانة أكيدة لترسيخ دعائم النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز التعددية السياسية، وبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.وأكد أهمية إجراء الانتخابات، باعتبارها حقاً واستحقاقاً ديمقراطياً، أوجبه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الانتخابات، وباعتبارها ضمانة للاستقرار والتداول السلمي للسلطة.