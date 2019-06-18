بقيمة 800 مليار شيكل.. تقليص بميزانيات الوزارات الإسرائيلية لصالح وزارة الجيش

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة الثانية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن نية الحكومة الإسرائيلية، إجراء تقليصات بميزانيات عدد من الوزارات، وتحويلها لوزارة الجيش.وذكرت القناة الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستصادق على تقليصات بقيمة 800 مليار شيكل، لسد العجز بميزانيات، وزارة الجيش الإسرائيلي.وبحسب القناة الثانية، سيتم تحويل هذه المبالغ، لوزارة الجيش الإسرائيلي، من أجل استكمال بناء الجدار العازل، على طول الحدود مع قطاع غزة.وقالت القناة الإسرائيلية، إن هذه التقليصات التي ستصادق عليها الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية، يوم الأحد المقبل، جاءت بناءً على طلب المنظومة الأمنية.وأشارت القناة الثانية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ستصادق بعد الانتخابات، على تقليصات جديدة، بقيمة 700 مليار شيكل، من ميزانيات الوزارات، لسد العجز بميزانيات وزارة الجيش.