ثوري (فتح) يُشكل لجنة تحقيق بمزاعم تعرض القواسمي لمحاولة اغتيال

وقال الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن هناك لجنة تحقيق تتابع الأحداث الأخيرة بمدينة الخليل، للوصول إلى الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، لحماية نسيجنا الاجتماعي في المدينة، ومحاسبة المخطئين.

وأضاف الكتاب: "استغلت بعض المواقع المشبوهة والمعادية لحركة فتح والرئيس عباس هذه التصريحات حيث ادعى القواسمي أنه تعرض لمحاولة اطلاق نار تجاه منزله.

نفي رسمي لمحاولة الاغتيال







خاص دنيا الوطنأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، أن المجلس شكل لجنة تحقيق لمتابعة مزاعم الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي، بتعرضه لمحاولة اغتيال.وأضاف الفتياني: "هذه قضايا تخلق حالة من الاصطفاف، ونحن لا نريد إلا الحقيقة وإنصاف الخليل بأهلها وعائلاتها، وهذه المدينة بمكوناتها رصيد فلسطيني، ولا يجب العبث بها من أي طرف".وأكمل الفتياني: "ما جرى كان يجب ألا يجري في الخليل، هناك حملات منظمة لضرب النسيج الاجتماعي، وعكسه على الحالة الفلسطينية، إذا كان هناك أخطاء وردات فعل، فحركة فتح ستتحمل مسؤولياتها في حماية هذا النسيج الفلسطيني".واستطرد: "لا نميز بين أحد من أبناء شعبنا، إن أخطأ أحد من فتح سيُحاسب، ومن يُخطئ سيُلاحق قانونياً، وسنقوم بمحاسبته، ولسنا مع استمرار الحالية الراهنة في الخليل، وسيتطلب حشد الكل الوطني".هذا وأرسل إقليم فتح في المدينة كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الثوري يطالبه بفتح تحقيق في مزاعم القواسمي بتعرضه لمحاولة اغتيال.وطالب الكتاب، التدخل بأسرع وقت من قبل قيادة الحركة للحفاظ على السلم الأهلي، مطالباً "متابعة الإدعاءات الكاذبة التي صرح بها القواسمي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".وتابع: "نرجو تشكيل لجنة تحقيق من قبلكم بأقصى سرعة واتخاذ الإجراء المناسب، وفتح بالخليل تتحمل كامل المسؤولية عن أي رصاصة خرجت من سلاح لحركة فتح وحتى لو في الهواء، وما تحدث به القواسمي كذب وافتراء"."دنيا الوطن" حوالت التواصل مع أمين سر اقليم فتح بمدينة الخليل عمر خرواط، بشأن الكتاب الموقع باسمه، لكنها لم تتمكن من ذلك.وفي وقت سابق، نفى محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، ما يجري تداوله حول تعرض الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، لمحاولة اغتيال في المدينة.وقال البكري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لا يوجد محاولة اغتيال للقواسمي، وما حدث أن الأجهزة الأمنية متواجدة في المكان مع وجود أحداث شغب عامة، وتمت السيطرة عليها".وأضاف البكري: "لم يطلق الرصاص في المنطقة"، مؤكداً عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها في وسائل الإعلام.وكانت محافظة الخليل، أصدرت بياناً صحفياً الأحد الماضي، حول القضية، مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات والفتن وتهديد السلم الأهلي، هو عمل مرفوض وخارج عن القانون والنظام والأعراف والتقاليد.وأوضح البيان، أن المدعو الملقب (أبو شاهر) مطلوب للأجهزة الأمنية، وسيتم تقديمه إلى الجهات القضائية لأخذ المقتضى القانوني بحقه.وأضاف البيان: "مهمة فرض النظام، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وملاحقة الخارجين عن القانون، هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، ولن نسمح لأي كان بأخذ القانون باليد".ودعا البيان: "كافة أبناء شعبنا والعشائر التي نحترمها ونقدرها تفويت الفرص، ودرء الفتن ونبذ كل الخارجين عن القانون والنظام، والتمسك بالوحدة والتضامن فيما بينها، وحماية مقدرات المحافظة".يذكر، أن الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين أمام منزله، في محافظة الخليل بالضفة الغربية، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول تلك المحاولة.