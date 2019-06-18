تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف السعودي الإماراتي، صباح الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي، باتجاه الأراضي السعودية.وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): "في تمام الساعة 10.37 من مساء الاثنين، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية، باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".وأضاف أنه "في تمام الساعة 11.47 من مساء اليوم نفسه، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة (أخرى) محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضاً، أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية"، وفق تعبيره.