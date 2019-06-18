شؤون فلسطينية

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
علّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في ورشة البحرين، المقرر عقدها في الأسبوع المقبل.

وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سواءً حضرت إسرائيل، بشكل رسمي أو غير رسمي، فورشة عمل المنامة، لن تصنع ازدهاراً فى ظل استمرار الاحتلال والاستيطان، ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية فى القدس المحتلة".

وأضاف: "السلام والازدهار، ينتجان عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".



وترعى الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) وسط رفض رسمي وفصائلي وشعبي فلسطيني واسع.

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