مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، عقب تفتيش الاحتلال عدة منازل في البلدة.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.كما اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة البياضة في بيت أمر، وفتشت منازل المواطنين، محمود عياد عوض، ومحمود ومحمد عبد العزيز عوض، وأحمد محمود عوض، ومحمد حسين جعفر عادي، وعلي محمد كامل إخليل، وعاثت بمحتوياتها خراباً.