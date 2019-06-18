بكر لـ"دنيا الوطن": الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم





يأتي ذلك، بعدما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البحر أمام الصيادين لستة أيام متتالية.



وقررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق البحر أمام صيادي القطاع، وذلك بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة.



وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قال: إن قطاع غزة، يشهد بدء تنفيذ مرحلة من تفاهمات كسر الحصار، برزمة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تحسين الحياة، ودعم القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنها جزء من إنجازات مسيرة العودة الكبرى.



وأوضح حازم، أن الإجراءات الجديدة، تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين بملف الكهرباء والمياه، وحركة التصدير والاستيراد عبر المعابر، ومشاريع تشغيل الخريجين.

وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أنه تم إبلاغهم بأن مساحة الصيد ستكون عشرة أميال، ولكن ليس في كل المناطق.