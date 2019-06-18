بكر لـ"دنيا الوطن": الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم
خاص دنيا الوطن
أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر، أن الارتباط الفلسطيني، أبلغ الصيادين بأن البحر، سيفتح من قبل إسرائيل اليوم الساعة العاشرة صباحاً.
أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر، أن الارتباط الفلسطيني، أبلغ الصيادين بأن البحر، سيفتح من قبل إسرائيل اليوم الساعة العاشرة صباحاً.
وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أنه تم إبلاغهم بأن مساحة الصيد ستكون عشرة أميال، ولكن ليس في كل المناطق.
يأتي ذلك، بعدما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البحر أمام الصيادين لستة أيام متتالية.
وقررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق البحر أمام صيادي القطاع، وذلك بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة.
وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قال: إن قطاع غزة، يشهد بدء تنفيذ مرحلة من تفاهمات كسر الحصار، برزمة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تحسين الحياة، ودعم القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنها جزء من إنجازات مسيرة العودة الكبرى.
وأوضح حازم، أن الإجراءات الجديدة، تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين بملف الكهرباء والمياه، وحركة التصدير والاستيراد عبر المعابر، ومشاريع تشغيل الخريجين.
وقررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق البحر أمام صيادي القطاع، وذلك بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة.
وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قال: إن قطاع غزة، يشهد بدء تنفيذ مرحلة من تفاهمات كسر الحصار، برزمة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تحسين الحياة، ودعم القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنها جزء من إنجازات مسيرة العودة الكبرى.
وأوضح حازم، أن الإجراءات الجديدة، تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين بملف الكهرباء والمياه، وحركة التصدير والاستيراد عبر المعابر، ومشاريع تشغيل الخريجين.
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