دولي

روحاني: الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا

روحاني: الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا
حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا.

وأضاف روحاني، وفق (روسيا اليوم)، أن الولايات المتحدة لن تنجح في عزل إيران، وقطع علاقاتها التجارية مع العالم، مشيراً إلى طهران تواجه رجال سياسة قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.

وأوضح، أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصاراً لإيران، مؤكداً التزام بلاده بالاتفاقات الدولية.

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