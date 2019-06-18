غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019





وأوضحت الوزارة، أن التقديم في مدرستي حسن الحرازين للذكور، وبشير الريس للإناث، علماً بأنه ستصل رسالة نصية (SMS) لكل متقدم موضح فيها التاريخ والمكان وساعة المقابلة، وعلى المتقدم اصطحاب البطاقة الشخصية.











رام الله - دنيا الوطنتُعلن وزارة التربية والتعليم العالي، بأن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية للعام 2019/2020 يبدأ بتاريخ 1 تموز/ يوليو2019، وينتهي بتاريخ 22 تموز/ يوليو2019.