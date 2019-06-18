اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

رام الله - دنيا الوطنتمكنت شرطة محافظة جنين، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، من تحرير شاب عشريني، اختطفه شخص من داخل محل تجاري في مدينة جنين.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن أحد أصحاب المحال التجارية في جنين، أبلغ الشرطة عن قيام شخص باختطاف شاب، واقتياده لمركبة بعد أن دخل إلى محله التجاري وطلب النجدة.وأضاف ارزيقات في تصريح صحفي، بأن قوة من المباحث العامة في شرطة المحافظة، توجهت للمكان، وباشرت عمليات البحث والتحري، وسماع أقوال صاحب المحل، ومراجعة كاميرات المراقبة في منطقة الحدث، فتمكنت من تحديد نوع المركبة، ومكان تواجدها، وتم ضبطها من قبل المباحث العامة، وبمساندة من الشرطة الخاصة، والأمن الوطني، وكان بداخلها شخصان أحدهما المخطوف، وتبين وجود بقع من الدماء على ملابسه، إثر الاعتداء عليه من قبل الخاطف.وأكد ارزيقات، بأنه تم التحفظ على المركبة، وتوقيف سائقها لاستكمال الإجراءات القانونية، حسب الأصول.