وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة المرور في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل حمزة سالم الصفطاوي، متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب النادي البحري غرب مدينة غزة، عصر أمس الاثنين.وكانت قد ذكرت الدائرة، أمس، أن الطفل حمزة الصفطاوي، أصيب مساء الاثنين، بجراح خطيرة، جراء حادث سير غرب مدينة غزة.