شؤون فلسطينية

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة المرور في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل حمزة سالم الصفطاوي، متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب النادي البحري غرب مدينة غزة، عصر أمس الاثنين.

وكانت قد ذكرت الدائرة، أمس، أن الطفل حمزة الصفطاوي، أصيب مساء الاثنين، بجراح خطيرة، جراء حادث سير غرب مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

بكر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم

بكر لـ"دنيا الوطن": الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

مستوطنون يُعطبون سيارات فلسطينية ويخطون &#34;الحجر يساوي القتل&#34;

مستوطنون يُعطبون سيارات فلسطينية ويخطون "الحجر يساوي القتل"

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

عيسى يُطالب المجتمع الدولي برؤية سياسية استراتيجية لتأمين الحماية للمقدسيين

عيسى يُطالب المجتمع الدولي برؤية سياسية استراتيجية لتأمين الحماية للمقدسيين

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

منوعات

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

عربي

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟

ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات