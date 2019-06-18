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المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا

المعلم: لا أريد أن أرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة بين جيشي سوريا وتركيا.

وتحدث المعلم بهذه التصريحات في الصين، خلال إفادة صحفية مقتضبة مع وزير الخارجية الصيني، وعضو مجلس الدولة، وانج يي.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني: إن "تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتحمي جبهة النصرة وجماعات أخرى إرهابية".

يشار إلى أن المعلم، يزور الصين بدعوة رسمية، حسبما أوردت وكالة (سانا) السورية الرسمية.

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