مستوطنون يُعطبون سيارات فلسطينية ويخطون "الحجر يساوي القتل"

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران في بلدة ديراستيا في سلفيت.وقالت مصادر محلية، إنه "ولأول مرة، المستوطنين يدخلون من اتجاه طريق واد أبو ناصر (حارة الخيوسه) غرب ديراستيا، ويعطبون العديد من اطارات المركبات ويخطون شعار على جدار منزل (حجر يساوي قتل)".